İngiltere AB'den çıkış sonrası küresel askeri varlığını artıracak

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra küresel askeri varlığını artırmayı planlıyor. AB'den çıkış sonrası Karayipler'de ve Güneydoğu Asya'da yeni İngiliz üsleri kurulacağı söyleniyor.

Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde olan İngiltere'nin, ülke dışında yeni askeri üsler kurmayı planladığı bildiriliyor.

Sunday Telegraph'a konuşan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, AB'den çıkışın İngiltere için "İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından beri en büyük an" olacağını söyledi.

Wiliamson, AB'ye dair tartışmaların onlarca yıldır İngiltere'yi meşgul ettiğini öne sürerek, AB'den çıktıktan sonra İngiltere'nin "yeniden gerçek bir küresel oyuncu olacağını" savundu.

İngiliz yetkili, AB'den çıkış sonrası Karayipler'de ve Güneydoğu Asya'da yeni askeri üsler kurmak istediklerini ifade etti.

AB'den çıkış sonrasında İngiltere ile Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Karayipler ve Afrika ülkeleri arasındaki bağların da güçlendirileceği iddia edildi.