İngilizler tankerlerini koruyamıyor mu?

İran'ın bir tankerini alıkoyan, sonrasında kendi tankeri de İran tarafından Keşm adasına çekilen İngiltere'nin kendi ticaret gemilerini koruma konusunda zaafiyet içinde olduğu iddia edildi. Defencenews, bunun nedeninin Kraliyet Donanması'nın ABD'ye eklenti olarak tasarlanması olduğunu savunuyor.

Bir İngiliz Tankeri’nin Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol altına alınarak İran'ın Keşm adasına çekilmesi, emperyalist kamplaşmadaki karmaşık ilişkilere ilişkin veriler sunuyor.

Bunun öncesinde İran bandıralı Grace 1 tankeri, Cebelitarık'ta İngiliz donanmasına mensup kuvetlerce alıkonulmuş, İngilizler tankerin İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıyarak, İran'a dönük ambargoyu deldiğini öne sürerken, İspanyol yetkililer, İngilizlerin doğrudan ABD'nin talimatlarını uyguladığını bildirmişti.

Olaydan haftalar sonra, İran Hürmüz boğazında İngiliz tankerini alıkoydu. Helikopterler ve küçük deniz araçlarıyla yolu değiştirilen İngiliz tankeri İran'ın Keşm adasına doğru yöneltildi ve operasyon sırasında çekilmiş görüntüler, İran tarafından dünyaya dağıtıldı.

Bunun ardından İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz Parlamentosu'nda verdiği bir brifingde, Avrupalı ortaklarıyla birlikte uluslararası deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturacakları bir görev grubunun Körfez'de hayati önemdeki deniz taşımacılığını koruyacağını bildirdi.

Aynı günlerde açıklama yapan Başbakanlık sözcüsü James Slack'se İngiliz bandıralı tüm gemilere ayrı bir savunma gemisi eskortu sağlamak şansları bulunmadığını söylemiş ama yapılan kesintilerin Kraliyet Donanması'nı çok küçülttüğü iddialarını reddetmişti.

'SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA?'

Öte yandan, Defencenews sitesinde yayımlanan bir haber yorum "İran'la denizde bir karşılaşmada İngiltere'nin ne gemisi var ne de dostu" başlığını taşıyor.

Haberde, Kraliyet Donanması'nın son yıllarda yaşadığı dönüşümle birlikte kendisini daha çok ABD donanmasının bir eklentisi olarak tasarladığı, uçak gemileri gibi "high-end" donanımlara öncelik verirken, denizde ticaret gemilerini korumanın öncelikler arasında yer almadığı öne sürülüyor. 1987'den bu yana her iki donanmanın da gemi sayısı olarak küçüldüğünün, benzer şekilde büyük karşılaşmalar için hazırlık sayılabilecek uçak gemisi gibi yatırımlara yüklenen tarafların bu tercihin yarattığı boşlukların müttefiklerince doldurulmasını beklediği ve bu durumun İngiltere'yi kendi ticaret gemilerini koruyamaz hale getirdiği öne sürülüyor.

Defencenews’ün görüş aldığı bazı Amerikalı emekli askerler İngiltere’nin ABD’yi tamamlayan, bir bakıma ABD’nin dümen suyunda hareket etmeyi öncelik olarak gören politikasının, Trump’la birlikte gelen “Önce Amerika” sloganından sonra boşluğa düştüğünü iddia ediyor.

Kaynaklar, ABD’nin koruma görevleri için istihbarat paylaşımı yaptığı ama sadece kendi gemilerini korumak için güçlerini seferber edeceğini, İngiltere ve Japonya gibi ülkeler üzerinde “deniz güvenliğini sağlama amaçlı yatırımlar yapmaları” için oluşturulan baskının da bununla ilgili olduğunu bildiriyor.

KOLAY ÇÖZÜMÜ YOK

Kraliyet Donanması'nın bu sorunla ilgili önlemler alması, ABD'nin talimatları doğrultusunda İran tankerlerine el koyarken kendi ticaret gemilerini koruma konusunda zaafa düşen İngiltere'nin bu durumdan çıkması kolay bir yol gibi görünmüyor. Büyük rakiplerle savaş oyunları oynamaya hazırlanmış güçler şimdi küçük sorunlar karşısında kara kara düşünüyor.