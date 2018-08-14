İngiliz yazar Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen...

İngiliz yazar ve Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Müdürü Mark Almond, Daily Telegraph için kaleme aldığı analizinde, ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı yaptırımlarla hedefindeki ülkeleri bir araya gelmeye zorladığı değerlendirmesini yaptı.

İngiliz yazar ve Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Müdürü Mark Almond, Daily Telegraph için kaleme aldığı analizinde, ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı yaptırımlarla hedefindeki ülkeleri bir araya gelmeye zorladığı değerlendirmesini yaptı.

Donald Trump'ın yaptırımları sonucunda "Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksenin oluşacağı" kehanetinde bulunan Almond, yaptırıma maruz kalan ülkelerin, amacı izole etmek olan yaptırımların mantığına aykırı bir şekilde, birlikte hareket etmeye itildiğine işaret etti.

Öte yandan, Türkiye ve yaptırımlarla hedef alınan İran, Rusya, Çin gibi ülkeler arasında önemli çelişkiler bulunduğu biliniyor. Türkiye'nin Suriye'de olduğu gibi, Balkanlar'da ve Karadeniz'de de Rusya'yla çelişkileri öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde, soL'da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın ABD yaptırımlarına ve ardından gelen finansal sarsıntıya ilişkin röportajı yayınlanmıştı. Okuyan, Türk lirasının değer kaybettiği bir durumdan kolayca "eksen değişikliği" sonucunu çıkarmanın "çocukça" bir değerlendirme olduğunu belirtmişti.

Mark Almond'un Daily Telegraph'taki yayınlanan yazısı ise şu şekilde: