İngiliz sağlık uzmanları 'veri toplamak' için Yemen'e gidecek

İngiliz sağlık uzmanları, "sağlık sistemini incelemek" için önümüzdeki hafta Yemen'e gidecek.

İngiliz sağlık uzmanlarının önümüzdeki hafta Yemen'i ziyaret ederek "sağlık sistemini inceleyeceği ve hastalara dair veri toplayacağı" açıklandı.

Yemen'de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi adına bulunan Alexandre Faite, kendilerinin Yemen'de hangi hastalıktan kaç kişinin etkilendiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

Faite, "hakkında bilgi sahibi olmadığımız çok sayıda insan var" diyerek, bu sebeple İngiliz uzmanlardan yardım istediklerini belirtti.

Kızıl Haç Komitesi yetkilisi, İngiliz uzmanların araştırmalarının "iki ya da üç ay" süreceğini açıkladı.

Mart 2015'ten beri Suudi koalisyonunun askeri müdahalelerine uğrayan Yemen'de sivil altyapının gördüğü zarar sebebiyle çok sayıda salgın hastalık yaşanıyor.

