İngiliz polisinden tuhaf iddia: Demiryolu arızaları Brexit’le alakalı

İngiltere’de demiryollarında bulunan iki şüpheli cihaz hakkında polis, vakaların Brexit’le alakalı sabotaj olduğu iddiasında bulundu.

İngiliz Polisi, Cambridgeshire ve Nottinghamshire'daki demiryollarına bırakılan iki “cihaz” olayını araştırıyor. Polis, cihazların arıza yaratmak amacıyla konulduğu ve Brexit ile ilgili olabileceği açıklamasında bulundu.

İngiliz Ulaştırma Polisi'nden Sean O’Callaghan bugün yaptığı açıklamada, “Bu, birisinin İngiltere’nin demiryolu ağında ciddi sabotaj ve bozulmaya neden olması için ciddi ve kasıtlı bir girişimidir” dedi.

Cihazlar 21 Mart'ta Cambridgeshire'daki Yaxley ve 27 Mart'ta Netherfield, Nottinghamshire'da keşfedildi.

O'Callaghan, memurların pistlerde ne tür "aygıtlar" bulduğunu açıklamadı, ancak cihazların "yalnızca seferleri aksatmak fakat altyapıya zarar vermemek" amacıyla konulduğunu belirtti.

O’Callaghan, olayın bir şekilde “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla ilgili” olduğuna inandığını söyledi ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bulgudan bahsetmedi.