İngiliz patronlar, Brexit'in ertelenmesi konusunda temkinli

İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) yönetimi Brexit'in ertelenmesini olumlu karşıladıklarını, ancak mevcut 'siyasi kriz'e bir son verilmesi gerektiğini açıkladı.

İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI), Avrupa Birliği zirvesinde Brexit'e dair alınan erteleme kararının "büyük bir ekonomik krizi" önlediğini, ancak İngiltere başbakanı Theresa May'in Brexit belirsizliğine bir son vermesi ve partiler arası uzlaşma yöntemine başvurması gerektiğini belirtti.

CBI Genel Direktörü Carolyn Fairbairn, Twitter'da yaptığı açıklamada "Yeni erteleme kararı, olası ekonomik krizi engelledi, ancak bu kararın yeni bir başlangıcı da tetiklemesi gerekiyor. Ülke halkı ve ekonomisi için tüm siyasi liderler zamanı iyi kullanmalı. Bu karmaşanın sona ermesi için partiler arası işbirliğine geçilmeli" ifadelerini kullandı.

CBI Başkanı John Allan ise siyasi kargaşanın devam etmesi halinde tüm bedeli İngiliz şirketlerin ödeyeceğini belirterek siyasi krizin aşılamaması durumunda ikinci referandum ihtimalinin yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladı.