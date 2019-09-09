İngiliz parlamentosundan 'Türkiye' çağrısı: İnsan hakları ihlallerinde 'öncelikli' ülke ilan edilsin

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 'Türkiye'yi insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke ilan etmesi' çağrısında bulundu.

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, "Basın özgürlüğü saldırı altında" başlıklı bir rapor yayımlayarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerini kamuoyu önünde güçlü bir şekilde eleştirmesi ve Türkiye'yi "insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke" ilan etmesi çağrısında bulundu.

Küresel basın özgürlüğü konulu raporda, "Türkiye'de medya özgürlüğü bakımından ciddi azalma oldu. Bize (bu rapor için) oradan yazan gazeteciler, isimlerinin ya da görüşlerinin yayımlanması hâlinde misilleme yapılmasından oldukça korkuyordu" denildi.

Raporda, Avusturya merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) verilerine göre Türkiye'de şu an 136 gazetecinin hapiste olmasının İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.