İngiliz parlamentosu May'in Brexit anlaşmasını 3. kez reddetti

Brexit çıkmazına saplanan İngiltere'de Başbakan May'in AB ile vardığı çıkış anlaşması, Avam Kamarası'nda üçüncü kez reddedildi. 286 lehte oya karşı 344 aleyhte oy çıktı.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) tarihi olarak belirlenen 12 Nisan'a 2 hafta kala, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı ve her reddedilişinde AB ile üzerinde makyaj yaptığı anlaşma bir kez daha parlamentoyu aşamadı.

Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda üçüncü kez reddedilirken bu kez arada 58 oy fark vardı.

Bu sonuçla May'in Brexit politikası çökerken; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'nın en azından yakın geleceği için büyük bir belirsizlik oluştu.

Anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ilk açıklaması "Theresa May gitmek zorunda, gelecekte belirsiz bir tarihte değil, hemen şimdi" oldu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çekilme Anlaşması'nın Avam Kamarası'nda reddedilmesinin ışığında 10 Nisan'da Brexit konusunda AB Konseyi toplantısı için çağrı yapmaya karar verdim."

Brexit anlaşmasının ölmesinin ardından, Britanya'nın AB'den Brexit mühletinin uzatılmasını talep etmesi ve bunun sonucunda mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması bekleniyor.