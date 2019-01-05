İngiliz ordusundan gençlere Birinci Dünya Savaşı göndermeli kampanya

İngiltere Ordusu, gençleri 'cezbetmek' ve orduya katılımlarını sağlamak adına kapsamlı bir kampanya yayımladı. Kampanyada kullanılan afişlerin Birinci Dünya Savaşı’nda askere alım propagandasında kullanılan afişlerden esinlenmesi dikkat çekiyor.

İngiltere ordusu tarafından 16-25 yaş arası gençleri “cezbederek” orduya katılımlarını sağlamak üzere hazırlanan kampanyada Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan afişlerin benzerleri kullanıldı.

MediaCat’ten Sencer Uçar’ın haberine göre, Birleşik Krallık Ordusu’nun hazırladığı kampanyada Z ve Y Kuşağı’na yaftalanan oyun, telefon ya da selfie bağımlılığı gibi bazı olumsuz kalıplar, bu kuşaklara güç atfedilerek olumluya çevriliyor.

Örneğin kampanyada benmerkezcilik “kendine inanmak”, telefon takıntısı “konsantrasyon" ve selfie’ler de “özgüven” olarak yeniden kodlanıyor ve gençler, “Ordunun sana ihtiyacı var” sloganıyla orduya davet ediliyor.

Reklam filmleri ve radyo reklamlarıyla desteklenen kampanyanın belki de en ilgi çekici kısmı, kampanya ilanlarının ordunun geçmiş dönem propaganda faaliyetlerine göndermede bulunması. Zira ilanların tasarımları, Birleşik Krallık’ın Birinci Dünya Savaşı’nda askere alım propagandası için kullandığı, dönemin Savunma Bakanı Horatio Herbert Kitchener’ın yüzünün yer aldığı ilanı anımsatıyor.

Kitchener’ın görüldüğü ilan ilk olarak dönemin popüler dergisi Opinion’ın kapağı olarak yer almış, ordu tarafından kullanılmasının ardından diğer orduların askere alım propagandalarına da ilham kaynağı olmuştu.

O dönemde yayımlanan ilan şöyleydi:

İngiltere ordusu tarafından hazırlanan yeni kampanyanın bazı afişleriyse şöyle: