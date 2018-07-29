İngiliz ordusu, AB'den anlaşmasız çıkış durumuna karşı hazır tutuluyor

İngiltere'de ordu, herhangi bir anlaşma olmadan AB'den çıkılması halinde, acil gıda, yakıt ve tıbbi ihtiyaçların tedariki için hazır tutuluyor.

İngiltere'de Sunday Times’a konuşan bakanlar, ülkenin AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda limanlardaki tıkanıklıkların erzak sıkıntısına yol açma olasılığına karşı orduyu hazırda beklettiklerini açıkladı.

Helikopterler ve ordu kamyonları, özellikle tıbbi malzeme taşımak için hazır tutuluyor.

Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynaktan bilgi alan Sunday Times, yardım sağlamak için “resmi bir talep"te bulunulmadığını ancak “sivil makamlar karar verdiği takdirde uygulanacak bir destek planının hazır olduğunu" yazdı.

Geçen hafta, Sağlık Bakanı Matt Hancock, olası sonuçlara yönelik hazırlıklarını “hızlandırmak” için ilaç sanayisinin önde gelen isimleriyle görüştüğünü söyledi. Hancock, bir anlaşmaya varılacağından emin olduğunu ancak “her türlü sonuca hazırlanmaktan sorumlu olduğunu" söyledi. Salı günü yaptığı konuşmada Hancock “Herhangi bir sorumlu hükümet, bir anlaşmanın olası olmayan senaryoları da dahil olmak üzere bir dizi sonuç için önlem almalıdır" demişti.

Hancock “Brexit anlaşmasının gerçekleşmediği durumunda sağlık sektörünün ve sanayisinin hazır olduğundan emin olmak ve halk sağlığını korumak için çalışıyoruz” diye konuşmuştu.