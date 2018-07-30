İngiliz medyası ikinci Brexit referandumu için seferber oldu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını onaylayan Brexit kararının yürürlüğe girmesine 8 ay kala, halkın yarısının kararı desteklemediğini öne süren anketlerin sayısındaki artış dikkat çekti. Haber yapmanın ötesine geçen Independent gazetesi ise tekrar oylama talep ettiği bir imza kampanyası başlattı.

İki yıl önce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması oylayan referandum sonucu üzerine tartışmalar, kararın yürürlüğe girmesine 8 ay kala tartışılmaya devam ediyor. Kısaca Brexit olarak adlandırılan çıkış yüzde 52 "evet" oyu ile kabul edilmişti. AB ile müzakerelerin tıkandığı son haftalarda ise İngiliz medyasında Brexit için tekrar oylamanın sinyallerini veren haberlerin artışı dikkat çekti.

Sky News’un gerçekleştirdiği ankete göre İngiltere’nin yarısının hâlâ AB’de kalınmasından yana olduğu iddia edildi. AB ile süren müzakerelerde Başbakan Theresa May ve kabinesine desteğin sürekli olarak düştüğünü belirten ankete göre seçmenlerin yüzde 51’i Brexit kararını olumsuz değerlendirirken, yüzde 40’ı kararın arkasında durulmasını savunuyor.

"Anlaşmasız çıkış" yanlısı Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un ve Brexit Bakanı David Davis'in istifasının ardından bu yöndeki haberlerin arttığı görülüyor.

INDEPENDENT TEKRAR OYLAMA TALEP EDİYOR

Anket haberlerinin ötesine geçen Independent gazetesi ise change.org’dan başlattığı "Son söz" adlı kampanya ile AB’den çıkışa ilişkin nihai karar için bir kez daha sandık kurulmasını talep etti. İnternet üzerinden sürdürülen kampanyada bugüne kadar 370 bin imzanın toplandığı aktarıldı. Kampanyaya Ocak ayına kadar Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Muhafazakar Parti vekili Justine Greening'in de destek vermesi dikkat çekti.

Brexit destekçileri ve karşıtlarının sokaklara döküldüğü Brexit kararının yıldönümü olan 23 Haziran’da da yeni referandum tartışması gündeme gelmişti. Brexit karşıtlarının omurgasını oluşturan, müzakerelerin son aşamasında halkın da söz sahibi olmasını savunan ve spekülatör George Soros Vakfına bağlı Açık İngiltere kurumu tarafından oluşturulan “Halkın oyu inisiyatifi” adlı grup "ikinci Brexit referandumu" talebini gündeme getirmişti.