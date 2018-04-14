İngiliz İşçi Partisi: Saldırı yasal olarak tartışmalı

İngiliz İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn İngiltere’nin ABD ve Fransa ile birlikte Suriye’ye saldırısının yasal olarak tartışmaya açık olduğu belirterek Başbakan Theresa May’i çatışmayı körükleyebilecek bir saldırıda 'Donald Trump’ın kuyruğuna takılmakla' suçladı.

İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısıyla ilgili olarak Theresa May’in harekattan önce parlamentonun onayını alması gerektiğini söyledi.

Guardian'ın haberine göre, Corbyn saldırının yasal olarak tartışmaya açık olduğu belirterek Başbakan Theresa May’i çatışmayı körükleyebilecek bir saldırıda “Donald Trump’ın kuyruğuna takılmakla” suçladı.

“Bombalar hayat kurtarmayacak ya da barışı getirmeyecek” diyen Corbyn şunları kaydetti:

“Yasal açıdan tartışmalı olan bu harekat ABD Savunma Bakanının da kabul ettiği gibi, halihazırda yıkıcı olan çatışmaları daha da körükleme riski taşıyor ve bu nedenle savaş suçları ve kimyasal silahların kullanımıyla ilgili gerçek hesap verebilirliği artırmıyor, azaltıyor.”

Bu sabah gerçekleştirdiği basın toplantısında May saldırılarının “doğru ve yasal” olduğunu savunarak Parlamentonun onayını almamasının nedenini hızlı hareket etmek zorunda olmasıyla açıklamıştı.