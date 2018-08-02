İngiliz ırkçı lider Tommy Robinson serbest bırakıldı

Britanya’da bir süredir devam eden aşırı sağın 'düşünce özgürlüğü' temalı eylemleri ve saldırıları İngiliz Savunma Birliği (EDL) lideri Tommy Robinson'un 1 Ağustos günü kefaletle serbest bırakılmasıyla amacına ulaştı.

Britanya’da bir süredir devam eden aşırı sağın, ırkçı ve İslam karşıtı grupların düşünce özgürlüğü temalı eylemleri ve saldırıları İngiliz Savunma Birliği (EDL) lideri Tommy Robinson'un 1 Ağustos günü kefaletle serbest bırakılmasıyla amacına ulaştı.

Geçmişinde tecavüzden mortgage dolandırıcılığına ve futbol holiganlığına kadar bir dizi suç bulunan "Tommy Robinson" takma adlı Stephen Christopher Yaxley-Lennon, yayın yasağı bulunan bir davayı Facebook üzerinden canlı yayınlaması ve suçlanan kişilerin isimlerini deşifre ederek bu kişilerin “çocuk tecavüzcüsü Müslümanlar” olduğunu öne sürmesi üzerine 13 aylık hapis cezası almıştı.

Üst mahkeme bu cezanın ağır olduğunu belirterek kefaletle serbest bırakılmasını ve davanın yeniden görülmesi kararını verdi. Buna karşın Robinson’un serbest bırakılması İngiliz ırkçı-aşırı sağ hareketin politik etkinliğini arttırmaya hizmet etti.

TÜM FAŞİSTLER TOPLANDI

"Tommy’e Özgürlük" Kampanyası aynı zamanda ABD ve Kıta Avrupası’ndaki aşırı sağ, ırkçı, faşist, göçmen karşıtı hareketlerin koordinasyonunun ve ortak kampanyasının gücünü gösterdi.

Bu kampanyanın fikir babası olarak ise Trump’un eski danışmanı Steve Bannon gösteriliyor. Bannon’un Avrupa’da aşırı sağ hareketleri birleştirme, koordinasyonunu sağlama amacıyla son dönemde yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor.

Bannon ile birlikte öne çıkan iki figür ise ABD’deki aşırı sağcı Breitbart sitesinin İngiltere editörü Raheem Kassam ile Kassam’ın da üyesi olduğu ABD’deki sağcı "düşünce" kuruluşu Ortadoğu Forumu (MEF) Direktörü Gregg Roman.

Bu üçlü ABD’deki Trump destekçisi aşırı sağ-ırkçı akımın Avrupa’da yayılmasını ve ülkeler nezdinde koordinasyonunun sağlanmasını hedefliyor. “Hareket” (Movement) isimli oluşum ile cihat karşıtı mücadele verdiklerini belirtiyorlar. Tommy Robinson kampanyası da bu amaçla bir kampanya vesilesi olarak değerlendirildi ve Robinson “gazeteci, kültürel yorumcu, İslam uzmanı, muhafazakar aktivist” gibi ifadelerle parlatılmaya çalışıldı.

BITCOIN İLE DESTEK TOPLADILAR

Robinson’un serbest bırakılması Avrupa ve ABD’deki ırkçı akımlar tarafından kutlamalarla karşı-landı. Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders bunun mükemmel bir haber olduğunu belirtirken, Britanya Ulusal Partisi liderlerinden Nick Griffin her ne kadar Tommy’i liberal bulsa da serbest bırakılmasından memnun olduğu açıklamasını yaptı, Kanada’nın aşırı sağ “İsyan Medyası” platformu kurucusu Ezra Levant da bizzat mahkemeye gelerek desteğini gösterdi.

Robinson için maddi destek kampanyasında bitcoin üzerinden destek istenmesi nedeniyle 20 bin sterlin tutarında Bitcoin toplandığı öne sürüldü. Robinson’un Facebook sayfasını beğenenlerin de bu süre zarfında % 10 artarak 830 bine ulaştığı görülüyor. Kampanyaya destek tweetlerinin ise yüzde 40’ının Britanya’dan, yüzde 35’inin ABD’den atıldığı, 600 bini aşkın destek imzasının yüzde 10’unun yine ABD’den, diğer yüzde 10’unun da Avustralya’dan verildiği belirtiliyor.

ROBINSON'UN YENİDEN TUTUKLANMASI İSTENİYOR

Aşırı sağcıların eylemlerine anti-faşist gruplar da eylemlerle cevap veriyor.

Cambridge gibi birçok şehirde toplanan binlerce kişi küçük ırkçı grupların eylem yapmasına engel oldular. Mahkeme salonunda da iki grup karşılıklı sloganlar attılar. Anti-faşist gruplar Robinson’un serbest bırakılmasının ırkçıları cesaretlendireceğini, aynı suçu Totenham’da siyah bir genç işleseydi halen hapiste olacağını belirterek kararı protesto ettiler.

Anti-faşistler Robinson’un yeniden tutuklanması için kampanyalarını sürdürüyorlar.

Brexit sürecinde ırkçılığa taviz vermeme görüntüsü altında ırkçı-göçmen karşıtı hareketleri destekleyen ve cesaretlendiren mahkeme kararlarına bir örnek daha eklenmiş oldu.