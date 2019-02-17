İngiliz havayolundan Brexit gerekçesiyle iflas talebi

İngiltere'de faaliyet gösteren Flybmi havayolu, Brexit sürecinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle Avrupa'da 'iş anlaşması yapma şansının azaldığını' belirterek hükümetten iflas talebinde bulundu.

İngiltere'de faaliyet gösteren Flybmi havayolu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin yarattığı belirsizlikleri nedeniyle "iş yapamadığını" belirterek hükümetten iflasını talep etti.

Bölgesel havayolu şirketi Flybmi tarafından yapılan açıklamada artan yakıt fiyatları ve Brexit sürecinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle iflas talebinde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Mevcut ticari durum ve beklentiler, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerden etkilendiğinden şirketimizin Avrupa'da yeni destinasyonlara sefer düzenleme kabiliyetine olan güven ve Avrupa'da iş anlaşmaları yapma şansı azalmıştır." ifadelerine yer verildi.

İflas sürecinin başlatılması için hükümete talepte bulunan şirket, tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu. Avrupa'da 17 uçakla 25 kente seferler düzenleyen şirketin, geçen yıl toplam 29 bin sefer yaptığı ve 522 bin yolcu taşıdığı, Avrupa genelinde toplam 376 kişi istihdam ettiği kaydedildi.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılması öngörülüyor ancak Başbakan Theresa May liderliğindeki hükümetin AB ile müzakere ettiği Brexit anlaşması henüz İngiltere parlamentosundan onay alamadı.