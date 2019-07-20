'İngiliz fırkateynindeki güçler İran'ın alıkoyduğu gemiyi kurtaramadı'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, alıkoydukları İngiltere petrol tankerine eşlik eden İngiliz fırkateynindeki güçlerin gemiyi kurtaramadığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, alıkonulan İngiltere petrol tankerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şerif, yaptığı yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerine bölgedeki İngiliz fırkateynlerin eskortluk ettiğini ancak "İngiliz güçlerinin gemiyi kurtarmayı başaramadığını" belirtti.

İranlı yetkili, açıklamasında şunları kaydetti: "İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyndeki İngiliz güçleri, petrol tankerinin alıkonulmasına direndi. Ayrıca olaya müdahale etmek için 2 helikopter havalandı ve Devrim Muhafızlarını engellemeye çalıştı. Askerlerimiz hızlı bir performans sergilediği için İngiliz güçleri başarılı olamadı ve gemi içindeki görevlilerle birlikte alıkonularak gerekli işlemlerin yapılması için İran kıyılarına çekildi."