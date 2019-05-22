İngiliz çelik tekeli iflasa hazırlanıyor: Binlerce işçi işsiz kalabilir

İngiltere’nin ikinci en büyük çelik üreticisi British Steel’in iflasını açıklamaya hazırlandığı, şirkete alıcı bulunamaması durumunda yaklaşık 25 bin kişinin işini kaybedebileceği bildirildi.

İngiliz çelik üreticisi British Steel'in iflasını açıklamaya hazırlandığı duyuruldu.

BBC'nin aktardığı habere göre British Steel'in iflas sürecini başlatmaya hazırlandığı, şirketin üretim tesislerinde çalışan 5 bin kişinin ve tedarik zincirinden çalışan 20 bin kişinin işini kaybedebileceği bildirildi.

Haberde İngiliz hükümeti tarafından belirlenen bir yetkilinin şirketin yönetimini ele alacağı, bu süreçte Ernst & Young'ın da özel yönetici vasfıyla şirkete alıcı bulmak için çalışacağı kaydedildi.

75 MİLYON STERLİN DESTEK

İngiliz basınında, Londra'da bulunan Greybull Capital'e bağlı olan çelik üretim şirketi British Stell ile İngiliz hükümeti arasındaki finansman görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı öne sürüldü. Geçen hafta British Steel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için İngiliz hükümetinden finansman talebinde bulunmuştu. Şirketin açıklamasında rakam verilmezken, İngiliz basınında şirketin hükümetten yaklaşık 75 milyon sterlin seviyesinde bir destek istediği belirtilmişti.

British Steel'in İngiltere'nin AB'den çıkış kararı aldığı 2016 yılının Haziran ayından bu yana artan belirsizlikten ve sterlindeki değer kayıplarından olumsuz yönde etkilendiği öne sürüldü.

TRUMP'IN YAPTIRIMLARI ETKİLİ OLDU MU?

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına kimi sınırlamalar getirmişti. Çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi getiren Trump, buna karşın Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği ülkelerine sınırlı muafiyet tanımıştı.

ABD çelik üreticilerine destek olmak için kimi adımlar atan Trump'a, Çin'den de yanıt gelmişi. ABD yönetimi, Çin'i kendi çelik şirketlerini koruyarak şirketlere haksız avantaj sağlamakla suçluyordu.

UK Steel isimli İngiliz çelik endüstrisi grubunun direktörü Gareth Stace, Trump'ın yaptırımlarının ardından konuşarak yaptırımların İngiliz çelik sektörüne büyük zarar vereceğini söylemişti.

Stace, sektörün "uzun yıllar süren kötü yılların ardından kırılgan bir iyileşme yaşadığını" ve sektörün zayıflatılması durumunda büyük zarar göreceklerini belirtmişti.