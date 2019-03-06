İngiliz basınından Suudi Arabistan iddiası: Kral ile Veliaht Prens arasında gerilim var

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Suudi Kralı Selman ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerilim yaşanıyor. İddiaya göre Suudi Kralı'na 'Muhammed bin Selman'ın kendisine karşı harekete geçebileceği' yönünde uyarıda bulunuldu.

Suudi Kralı Selman ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerilim olduğu, bu sebeple Suudi Kralı'nın güvenlik ekibinin değiştirildiği iddia edildi.

The Guardian'ın haberine göre Kral Selman ile Veliaht Prens, aralarında Yemen'deki savaşın da olduğu kimi kilit konularda anlaşamıyor.

Haberde Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin CIA'e göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiği, bu konunun da ikili arasında gerilim sebebi olduğu söyleniyor.

'MISIR'DA UYARILDI'

Habere göre Kral Selman, Mısır'da bulunduğu sırada danışmanları tarafından kendisine karşı harekete geçileceği yönünde uyarıldı.

Oluşan güvenlik tehdidinin ardından Kral Selman'ın güvenlik ekibi değiştirildi. Ekibe Suudi Kralı'na sadık olduğu bilinen Suudi İçişleri Bakanlığı'ndan 30 isim getirildi.

Kral Selman'ın Mısırlı güvenlik görevlilerine de güvenmeyerek etrafından uzaklaştırdığı, Kral ile Velaiht Prens arasındaki gerilimin büyüdüğü aktarılıyor.

'KRALI KARŞILAMAYA GELMEDİ'

Suudi Kralı'nın ülkesine dönüşü sırasında da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunmaması dikkat çekti.

Açıklanan resmi misafir listesinde de prensin adı yer almadı. Haberde Veliaht Prens tarafından yapılan kimi atamaların ve bu atamaların zamanlamasının Kral Selman'ın tepkisini çektiği bildiriliyor.

The Guardian, kraliyet ailesinin iki isim arasındaki gelişmeleri izlemekte olduğu ve buna göre pozisyon alabileceği de söyleniyor.

Kaşıkçı olayının ardından Suudi kraliyet ailesi içerisinde çatışmalar olduğu iddiası gündeme gelmişti.