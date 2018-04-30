İngiliz bakanın istifa mektubu yayınlandı

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd dün gece Başbakan Theresa May'ı arayarak istifasını sundu. Rudd'un istifa mektubu ve May'ın verdiği yanıt basına yansıdı.

Bir süredir İngiltere'de gündem olan ve İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlere dönük uyguladığı sistematik baskıyı ortaya koyan "Windrush skandalı", İçişleri Bakanı Amber Rudd'u koltuğundan etti.

İstifa eden İçişleri Bakanı Rudd'un Başbakan Theresa May'a yazdığı mektup ve May'ın verdiği yanıt bugün basına yansıdı. İstifa eden İçişleri Bakanı Rudd ve Başbakan May arasındaki mektuplaşma Muhafazakar Parti hükümetinin göçmen düşmanlığından vazgeçmeyeceğini ortaya koyuyor.

'KOMİSYONU YANLIŞLIKLA YANILTTIM'

Dün gece Başbakan Theresa May'ı arayarak istifasını sunan İçişleri Bakanı Amber Rudd, geçtiğimiz hafta açığa çıkan göçmen düşmanı uygulamalara ilişkin ifade vermek üzere Parlamento'da komisyon karşısına çıkmıştı. Rudd, "İçişleri Bakanlığı'nın bir mali yıl içerisinde sınır dışı edilecek göçmen hedefi belirlediği" iddialarına yanıt olarak, "bundan haberim yoktu" açıklaması yapmıştı.

Takip eden günlerde, komisyon karşısında verdiği ifadenin yalan olduğunun ortaya çıkarılmasıyla zor durumda kalan Rudd, mektubunda bu konudaki pişmanlığını dile getirdi.

Mektubuna, "Büyük bir pişmanlıkla İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ediyorum" diye başlayan Rudd, "Yapmam gerekenin bu olduğunu düşünüyorum çünkü Windrush'a ilişkin soruları yanıtlarken, sınır dışı edilecek yasa dışı göçmen sayısı hedefleriyle ilgili olarak istemeden İçişleri Komisyonu'nu yanılttım" dedi.

GÖÇMEN DÜŞMANLIĞINI ELDEN BIRAKMADI

Görevinden istifa ederken dahi üyesi olduğu Muhafazakar Parti'nin göçmen düşmanı duruşundan taviz vermeyen Amber Rudd, mektubunda, "Windrush skandalı, ülkemiz için çok önemli bir meseleye ışık tuttu. Çoğu zaman olduğu gibi, Britanya halkının sezgileri doğru. Onlar, bu ülkede yaşamaya hakkı olan insanlara, bazen bununla çelişen durumlar ortaya çıksa da, adil ve insanca bir şekilde davranılmasından yanalar. Ancak aynı zamanda, hükümetten burada yaşamaya hakkı olmayanları sınır dışı etmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı sırasındaki başarılarından söz eden Rudd, mektubunu "İçişleri Bakanlığı ekibine bütün bu önemli meselelerde mümkün oldukça destek olmaya, hükümeti arka sıralardan desteklemeye ve çok çalışmaya devam edeceğim" diyerek noktaladı.

'İÇİŞLERİ BAKANI OLMANIN ZORLUĞUNU BİLİRİM'

İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifa mektubuna, Başbakan Theresa May, "İstifa mektubunu aldığım için çok üzgünüm ama bunu yapmaktaki gerekçelerini anlıyorum" diyerek yanıt verdi.

Rudd'a yazdığı yanıtta, Başbakan May, "Geçen hafta yasa dışı göç meselesiyle ilgili İçişleri Komisyonu'na hitap ederken, sorulara iyi niyetle yanıt verdin. Birleşik Krallık'a yasadışı bir şekilde giren ya da burada kendisine tanınandan daha uzun süre kalan kişiler hukukun bütün yaptırım gücüyle karşılaşmayı beklemeliler ve eğer bu ülkeyi gönüllü olarak terk etmiyorlarsa sınır dışı edileceklerini bilmeliler" dedi.

Kendisi de eski içişleri bakanı olan May, Amber Rudd'a yanıtında, "Ben de eski bir içişleri bakanı olarak, devletin bu büyük bakanlığının talep ettiği özel fedakarlıkların bilincindeyim" ifadelerini kullandı. May, Rudd'a yanıt mektubunu, "Ulusal yaşamımıza yapacağın hala büyük katkılar olduğunu biliyor ve kısa sürede işe koyulduğunu görmeyi istiyorum" diyerek sonlandırdı.