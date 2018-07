İngiliz Bakan: Türkiye korkusunu kullandık

İngiltere Çevre Bakanı Grove, Brexit kampanyası sırasında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda halkın endişelerini kullanarak 'tamamen doğru yapmadıklarını hissettiğini' söyledi.

İngiltere Çevre Bakanı Michael Grove, Brexit kampanyası sırasında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda halkın endişelerini kullanarak yanlış yaptıklarını itiraf etti.

İngiltere'nin AB'den çıkışı oyladığı 2016 Brexit referandumunda, Grove AB'den çıkış lehine kampanya yürütmüştü. Grove, kampanya sırasında pek çok defa Türkiye'nin 2020'ye dek AB'ye alınacağını, bunun 5,2 milyon kişinin Avrupa'ya göç etmesi anlamına geleceğini ve terör tehdidini arttıracağını öne sürmüştü.

'YAPTIĞIMIZ HER ŞEY TAMAMEN DOĞRU DEĞİLDİ'

İngiliz Bakan'ın, İngiltere'de yeni çıkan "Ctrl Alt Delete" adlı politika kitabında röportajı yayınlandı. Burada, Muhafazakar Partili Grove'a, 2016'daki Brexit kampanyası sırasında yürüttükleri propaganda faaliyeti de soruldu.

Türkiye'den gelen göç bağlamında yöneltilen, "Halkın geri duygularını kullanmış olmaktan memnun musunuz?" sorusuna yanıt veren Grove, "Neden bahsettiğinizi anladım. Kampanya eğer tamamen bana bırakılsaydı, daha farklı bir ruhu olurdu" dedi.

"İçimde her şeyi tamamen doğru yapmadığımıza ilişkin bir his var" diyen Grove, soruyu zor bulduğunu, bunu yanıtlamak için söylediği her şeyin o dönem için doğruluğunu geriye dönük kontrol etmesi gerekeceğini belirtti.