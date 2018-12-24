İngiliz bakan: El Kaide Avrupa’da yolcu uçaklarına saldırı hazırlığında

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, yeniden ‘dirilen’ El Kaide’nin Avrupa’da yolcu uçaklarına saldırı planı yaptığını söyledi.

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, El Kaide’nin “yeniden dirildiğini” ve Avrupa’da yolcu uçaklarına saldırı planı yaptığını söyledi.

The Sunday Times gazetesine verdiği söyleşide İngiliz bakan, 11 Eylül 2001’de ABD’de Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlediği saldırılarla “ünlenen” El Kaide’nin “hâlâ hava saldırıları peşinde olduğunu” ve uçakları düşürmek için yeni teknolojiler geliştirdiğini belirtti.

“Hava tehdidi gerçek” diyen Wallace, “El Kaide yeniden organize oldu. Avrupa’da yeni saldırı planları yapıyorlar ve yeni yöntemlere aşina hale geldiler” ifadelerini kullandı.

IŞİD’in yükselişinin özellikle 2011’de Usame bin Ladin’in Pakistan’da öldürülmesinin ardından El Kaide tehdidini gölgelediğini savunan İngiliz bakan, “IŞİD en son terörist grup olarak öne çıkarken El Kaide köşede sessizce bekledi ve 21. yüzyılın neye benzediğini izledi. Ama bir yere gitmedi” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’den çekilmesinin “İslamcılara Batı’ya saldırı düzenlemek için güvenli alanlar yaratacağını” savunan Wallace’ın açıklamaları, Londra'daki Gatwick Havalimanı'nın üzerinde uçan insansız hava araçları nedeniyle tüm uçuşların iptal edilmesinin ardından geldi. Sussex polisi havalimanındaki olaylarda terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret olmadığını açıklamıştı.

