İngiliz bakan Brexit anlaşması için tarih verdi

İngiltere’nin Brexit’ten Sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab, AB’den çıkılmasıyla ilgili müzakerelerde 21 Kasım’da anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi. İngiltere ile AB arasında finans konusunda anlaşmaya varıldığı da ileri sürüldü.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasını ifade eden “Brexit” müzakerelerinde girilen çıkmazın ardından Londra’dan anlaşmanın yakın olduğuna dair açıklamalar geliyor.

İngiltere’nin Brexit’ten Sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab, Brexit Komisyonu'ndaki milletvekillerine gönderdiği mektupta “Anlaşmanın kesinleştiğini komiteye duyurmaktan mutluluk duyacağım, şimdilik 21 Kasım tarihinin uygun olabileceğini umuyorum” dedi.

Mektupta, müzakerelerde Kuzey İrlanda meselesinin halen sorun olmaya devam ettiğini belirten Raab “Farklılıklarımıza rağmen, konu üzerinde anlaşmaya uzak değiliz” ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü ise 21 Kasım tarihini teyit etmedi ve “En kısa sürede bir anlaşmaya varmayı umuyoruz” demekle yetindi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen Fransa ve İrlanda Dışişleri Bakanları Jean-Yves Le Drian ile Simon Coveney, müzakerelerin “gerçekleşmeye yakın" olduğunu söyledi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, “Kasım ayında bir anlaşmaya varılırsa, müzakere ekibi gelecek haftaya hazırlıklı olmalı” diye konuştu.

FİNANS KONUSUNDA UZLAŞILDI

İngiliz The Times gazetesi de finans şirketlerinin Brexit sonrası Avrupa pazarına erişimlerine ilişkin taslak üzerinde uzlaşıldığını duyurdu. Buna göre İngiliz finans şirketleri Brüksel’in tanıyacağı eşdeğerlik şartıyla Brexit sonrasında da Avrupa pazarına eskiden olduğu gibi erişim sağlayabilecek.

İngiltere hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre müzakerelerde veri değiştokuşu konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Dünyanın en büyük uluslararası finans merkezi olarak anılan Londra’da Brexit kararının ardından birçok banka çalışanlarını ve operasyonlarını İngiltere dışına taşımaya başlamıştı.