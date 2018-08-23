İngiliz Bakan Alistair Burt: İsrail Batı Şeria'daki inşaatları durdurmalı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada İsrail'in Batı Şeria'da inşasına başladığı yapıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi.

İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ve Dışişleri Ofisi Ortadoğu Bakanı Alistair Burt imzalı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim inşaatlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, inşaatından bahsedilen 1,100 konutun uluslararası hukuka aykırı olduğu ve iki devlet arasındaki çözüm olanaklarının önünü kestiği belirtildi.

Burt, İsrail'i üretken olmayan bu çözümünden uzaklaşmaya ve barış için uygun ortamın sağlanması için katkıda bulunmaya davet etti.