IMF'den Lübnan'a 'bütçe dengeleme' çağrısı

IMF, Lübnan'dan 'mali ayarlama' yaparak bütçeyi dengelemesini talep etti. Açıklamada Lübnan'ın kamu borcunun yüksekliğine dikkat çekildi.

IMF, Lübnan'a ilişkin açıklama yaparak ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir hale gelmesi için "acil mali ayarlama" yapılmasını talep etti.

Lübnan kamu borcunun 2017 sonunda ülkenin GSYİH'sinin yüzde 150'sine dayandığı belirtilen açıklamada, bu yüzdenin düşürülmesi için adım atılması istendi.

Açıklamada bunun "güçlü ve sürekli siyasi irade" gerektireceği belirtilirken, ülke için yapılan yüzde 1-1,5 oranında düşük ekonomik büyüme beklentileri yinelendi.

Ekonomideki sorunlara "emlak ve inşaat sektörlerindeki krizin yol açtığı" söyleniyor.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ekonomik sorunları çözme vadinde bulunmuş, ancak bunu gerçekleştirememişti.

Koalisyon ortağı Hizbullah, bu sebeple Hariri'ye tepki gösteriyor.