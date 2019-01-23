IMF: Ülkeler küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya hazır değil

IMF Direktör Yardımcısı David Lipton, ülkelerin küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya hazır olmadığını, bu yavaşlamanın beklenenden önce yaşanacağını söyledi.

IMF Direktör Yardımcısı David Lipton, Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda konuştu. Lipton, konuşmasında küresel ekonomik yavaşlamanın beklenenden önce başlayacağını söyledi.

Lipton, ekonomik büyümede yavaşlama başladığında ülkelerin buna hazır olmayacağını ifade ederek, ülkelerin 10 yıl öncesine göre daha çok zorlanacaklarını ifade etti.

Açıklamada IMF'nin ticaret gerilimleri ve mali koşulları riskli bulduğu aktarıldı.

ABD hükümetinin kısmi olarak kapalı olmasına ilişkin de konuşan Lipton, bu durumun ekonomik etkisinin henüz görülmediğini ancak sürecin uzamaya başlaması durumunda etkileri göreceklerini belirtti.

ÇİN EKONOMİK BÜYÜMESİ 28 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın işaretlerinden biri olarak Çin ekonomisi 2018 yılında 28 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirmişti.

Büyümedeki yavaşlamanın Çin yönetiminin aldığı kararlar ve tüketimdeki daralma sebebiyle olduğu söyleniyor.

OECD tahminleri de küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı yönünde.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin etkilerinin anlaşmaya varılamaması durumunda bu yıl görülmeye başlanması bekleniyor.