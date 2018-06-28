IMF: Türkiye'den kredi talebi yok

Türkiye’nin kredi başvurusunda bulunmadığını belirten IMF yetkilisi Gerry Rice, ülke ve örgüt arasındaki işbirliğinin normal rejimde devam ettiğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi Gerry Rice, Türkiye ve örgüt arasındaki işbirliğinin normal seyrnde devam ettiğini, Türkiye’nin kredi başvurusunda bulunmadığını bildirdi.

Rice; “Size tamamen dürüstçe ve açıkça söyleyebilirim ki Türkiye kredi için bize başvurmadı, ülkeyle işbirliği normal rejimde devam ediyor” dedi.

IMF yetkililerinin daha önce " Türkiye için 'acil durum grubu' oluşturuldu" dediği iddia edilmiş, seçim sonrasında siyasi krizle birlikte ekonomik krizin ağırlaşması ve borç ödeme krizi çıkması olasılığı üzerinde durulduğu belirtilmişti.