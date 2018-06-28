IMF: Türkiye'den kredi talebi yok

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi Gerry Rice, Türkiye ve örgüt arasındaki işbirliğinin normal seyrnde devam ettiğini, Türkiye’nin kredi başvurusunda bulunmadığını bildirdi.
Rice; “Size tamamen dürüstçe ve açıkça söyleyebilirim ki Türkiye kredi için bize başvurmadı, ülkeyle işbirliği normal rejimde devam ediyor” dedi.
IMF yetkililerinin daha önce " Türkiye için 'acil durum grubu' oluşturuldu" dediği iddia edilmiş, seçim sonrasında siyasi krizle birlikte ekonomik krizin ağırlaşması ve borç ödeme krizi çıkması olasılığı üzerinde durulduğu belirtilmişti.