IMF: Erken seçim olumlu olabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, erken seçimin Türkiye için olumlu olabileceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Thomsen, “Darbe kaynaklı istikrarsızlık döneminde sonra Türk ekonomisi hızla büyümeye başladı. Hükümetin tepkisi anlaşılabilir. Önerilerimiz kabul edildi. Muhtemelen erken seçim piyasa güvenini artırabilir” dedi.

Thomsen Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, “Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına dair açık işaretler görüyoruz. Bunu siz de hedefin oldukça üstünde seyreden enflasyonda ve cari açıkta görebilirsiniz. Bu nedenle, bizim tavsiyemiz para politikasının sıkılaştırılması oldu.” dedi.