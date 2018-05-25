IMF Başkanı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemli

IMF Başkanı Christine Lagarde, 'Türkiye'nin piyasaların baskısı altında bulunduğunu' belirterek, 'Merkez bankası yöneticilerine işlerini yapma imkanı verilmeli' dedi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, Türkiye'nin "piyasaların baskısı altında" bulunduğunu, bu baskının temelinde "piyasaların Türkiye'nin politikalarında tutarsızlık görmelerinin olduğunu" söyledi.

Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Merkez bankası yöneticilerine işlerini yapma imkanı verilmeli" diye konuşan Lagarde, "TCMB'nin bağımsız olması önemli" dedi.

IMF'in dolardaki güçlenmenin gelişmekte olan piyasaları etkileyeceğini söylediğini hatırlatan Lagarde, "Güçlü dolar bazı gelişmekte olan piyasaları istikrarsızlaştıracak" ifadelerini kullandı.

Buna karşın IMF Başkanı, "Global ekonomi şu anda çok daha güçlü bir durumda" diye konuştu.