IMF Başkanı geçici olarak görevini bıraktı

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na aday gösterilen IMF Başkanı Christine Lagarde adaylık sürecinde görevden geçici olarak el çektiğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, görevden geçici olarak el çektiğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilen Lagarde, Twitter’dan yaptığı açıklamada adaylık süreci boyunca IMF’deki görevinden el çektiğini belirtti.

ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyduğunu açıklayan Lagarde, bu gelişmenin ışığında IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi’ne danışarak IMF’deki sorumluluklarından adaylığı süresince geçici olarak el çekme kararı aldığını bildirdi.

Lagarde Avrupa Konseyi tarafından ECB Başkanı Mario Draghi’nin yerine Ekim ayında geçmesi için aday gösterilmesinin ardından sözkonusu açıklamayı yaptı.