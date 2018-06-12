IMF Başkanı: Dünya ekonomisinin üzerinde kara bulutlar var

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lagarde, dünya ekonomisi üzerindeki bulutların her gün daha da karardığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinin şimdilik iyi olduğunu, ancak ufukta kara bulutların toplandığını söyledi.

IMF Başkanı Lagarde, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Afrika Kalkınma Bankası temsilcileriyle yaptığı görüşmeden sonra katıldığı bir toplantıda konuştu. ABD Başkanı Trump'ın G7 sonuç bildirgesinden çekilmesini değerlendiren Lagarde, "IMF, global büyümenin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,9 olacağı tahminini koruyor. Dünya ekonomisindeki gidişat şimdilik iyi, ancak ufukta kara bulutlar toplandı" diye konuştu. Lagarde, en karanlık bulutun da ülkeler arasında yaşanan güvensizlikler olduğunu söyledi.

Afrika ülkelerinde daha hızlı gelişmelerin olması gerektiğine de vurgu yapan Lagarde, bu ülkelerde daha iyi vergi sistemlerinin oluşturularak ülke kaynaklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.