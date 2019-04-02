IMF Başkanı: Dünya ekonomisi Brexit etkisine hazırlıksız

IMF başkanı Lagarde, bu yıl küresel ekonomik büyümenin beklenenden yavaş olduğunu ve Brexit’in yaratacağı etkiye dünya ekonomisinin hazırlıksız olduğunu söyledi.

IMF başkanı Christine Lagarde bugün yaptığı açıklamada, 2019'daki küresel büyümenin beklenenden daha yavaş olduğunu, "istikrarsız" bir toparlanma ihtimalinin bu yılın sonlarında görülebileceğini belirtti.

Lagarde, önümüzdeki hafta Dünya Bankası ile yapılacak ilkbahar görüşmeleri öncesinde yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin Brexit'ten gelen şoklara, yüksek borç seviyelerine, ticari gerilimlere ve finansal piyasalardaki rahatsızlığa karşı savunmasız olduğunu belirtti.

Lagarde, "Bu yıl küresel büyümede beklenen toparlanma istikrarsız" diyerek, dikkatli davranma gerektiren hassas bir dönem vurgusunu yaptı.