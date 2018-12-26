İmam böyle buyurdu: Zina, yalan ve cinayet Noel kutlamanın yanında hiç kalır

Kanada'da yaşayan imam Younus Kathrada 'Mutlu Noeller demenin cinayetten bile büyük suç ve günah olduğunu' söyledi. 'Zina, yalan ve cinayet gibi günahların gayrimüslimlerin düzmece bayramlarını kutlamakla kıyaslandığında bir hiç olduğunu' söyleyen Kathrada'nın açıklaması tartışma yarattı.

24 Aralık gecesi Noel'in kutlanmaya başlamasının arifesinde Kanada'da imamlık yapan Şeyh Younus Kathrada'nın Müslüman gençlere verdiği vaazın videosu ortaya çıktı.

Sputnik'in aktardığına göre Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin başkenti Victoria'da Müslüman Gençlik örgütlenmesine seslenen Kathrada, Müslüman'ın Mutlu Noeller dilemesinin cinayetten bile büyük suç ve günah olduğunu vaaz ederken görülüyor.

'MÜSLÜMAN İÇİN KABUL EDİLEMEZ'

Buna göre "Müslümanların Noel denen düzmece bayramla ilgili algılarından üzüntü duyduğunu" belirten imam, "Hıristiyan inanışlarından Müslümanların 'rencide olması' gerektiğini" ileri sürerek şöyle konuştu:

"Onlara Mutlu Noeller diyecekler bile çıkıyor. Onları neden dolayı kutluyorsun? Senin tanrın, peygamberin mi doğan? Bunlar bir Müslüman için kabul edilebilir midir? Bunu kabul ederseniz onların inançlarını da mı onaylayacaksınız?"

'CİNAYET BUNUN YANINDA HİÇ KALIR'

"Zina, yalan ve cinayet gibi günahların gayrimüslimlerin düzmece bayramlarını kutlamakla kıyaslandığında bir hiç olduğunu" iddia eden Kathrada, diğer yandan "Noel'le ilgili açıklamalarının Müslümanlara gayri Müslümanlara zulmetme çağrısı olmadığını" savundu.

Video yayımlanır yayımlanmaz, Kathrada'nın Facebook sayfasını "Mutlu Noeller" mesajları kapladı. Sosyal medya tepki paylaşımlarından geçilmezken, gazeteci-yazar Hatem El-Gamasy şu soruları yöneltti:

"İmam Younus Kathrada'ya Kanada hükümetinden aldığı sosyal yardım parasının helal olup olmadığını sormak isterim. Kanada kafir bir ülkeyse niye terk edip başka bir yerde müminler arasında yaşamamaktadır?"