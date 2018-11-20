İlk karşılaşma: Suudi Prens Erdoğan'la aynı toplantıya katılacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini verip vermediği tartışılan ve Erdoğan'ın hedefinde olduğu görülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bu ay sonunda Arjantin’de yapılacak olan G20 Zirvesi’ne katılacağı açıklandı.

Kaşıkçı cinayetinin azmettirici olduğu iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bu ay sonunda Arjantin’de yapılacak olan G20 Zirvesi’ne katılacağı açıklandı. Bu toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens'in Kaşıkçı cinayetinden sonraki ilk karşılaşması olacak.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre Suudi Arabistan Kralı Selman da haftanın ilk gününde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Şura Konseyi’ne seslendi. Kral Selman konuşması sırasında oğlu Muhammed bin Selman’ın “Vizyon 2023” adı verilen ekonomik programına destek çıktı.

Kral Selman, Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası yaptığı ilk konuşmada Kaşıkçı krizine hiç değinmedi ama Suudi yargısını ve savcılığını ‘adalet alanındaki hizmetini’ yerine getirdikleri gerekçesiyle övdü. Selman'ın konuşması, Prens'e destek olarak yorumlandı.

Cuma günü Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde CIA’in Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği kanaatine vardığı iddia edilmiş, Başkan Trump “Nihai bir sonuç yok, henüz erken” mesajını vermişti.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı’nın bedeni hâlâ bulunabilmiş değil.