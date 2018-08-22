İki ülkede şiddetli deprem

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük Okyanustaki ada ülkesi Vanuatu da 6.7 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük Okyanustaki ada ülkesi Vanuatu da 6.7 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kurum ilk yaptığı açıklamada depremin şiddetini 7.0 olarak belirlemişti.

Venezuela'nın Irapa kentinin 22 kilometre güneybatısında yerel saatle 21:31'de meydana gelen depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Deprem ülkenin büyük bölümünde hissedildi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

İKİNCİ DEPREM VANUATU'DA

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada Büyük Okyanustaki ada ülkesi Vanuatu'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.