İki banka birleşiyor, 30 bin kişi işini kaybedebilir

Almanya’da Deutsche Bank ve Commerzbank’ın birleşme haberleri doğrulandı. Alman Verdi Sendikası’ndan Jan Duscheck birleşmenin uzun vadede 30 bin kişinin işten çıkarılmasyla sonuçlanabileceğini söyledi.

Almanya’nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank ve Commerzbank’ın hükümetin desteğiyle birleşme görüşmelerine perşembe günü başlayacağı açıklandı.

İki bankanın birleşmesine Deutsche Bank’ta örgütlü Verdi Sendikası karşı çıkıyor.

Bankanın danışma kurulunda işçilerin temsilcisi olarak yer alan Verdi Sendikası’ndan Jan Duscheck, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada birleşmenin kısa vadede 10 bin, uzun vadedeyse 30 bin çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlanacağına dikkat çekti.

Commerzbank’ın yüzde 15 hissesine sahip olan Alman hükümeti iki bankanın birleştirilmesini istiyordu.

Almanya’da Deutsche Bank’ın mevcut çalışan sayısı 91 bin 700 iken, Commerzbank’ın toplam 49 bin çalışanı bulunuyor.

