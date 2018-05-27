IKBY'de cezaevi isyanı: 7 ölü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde çıkan cezaevi isyanında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Duhok ilindeki cezaevinde isyan çıktı.

7 kişinin ölümüyle ilgili Duhok Valisi’nden açıklama geldi.

Yaşanan olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Duhok Valisi Ferhat Etruşi, olaylarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını belirterek bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu vurguladı.

Sosyal medya ve bazı yerel basın organlarında olayın "Arap ve Kürt kavgası" olduğu yönündeki haberleri yalanlayan Etruşi “Olayın kesinlikle ırkçılıkla ilgisi yok. Olay 3 defa idam mahkumu Saddam Casim Hamdan adlı mahkumunu cezaevini kontrol etme girişimi ardından meydana geldi” dedi.

Duhok Valisi ölümlerin tamamının, meydana gelen yangında zehirli dumanı sonucu meydana geldiğini ifade etti.

