IKBY meclis seçimleri 30 Eylül'de yapılacak

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi meclis seçimlerinin 30 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, meclis seçimlerinin 30 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Irak genel seçimleri yaklaşırken, Barzani IKBY’nin seçim tarihini belirlerdi. Açıklamaya göre, meclis ve il meclisi seçimleri, geçen Eylül ayında yapılan tartışmalı referandumdan tam olarak bir yıl sonra yapılacak.

IKBY’de en son 2013 yılında yapılan seçimleri Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi kazanmıştı. Geçen yıl yapılması planlanan seçimler, bazı siyasi partilerin hazır olmadığı gerekçesiyle ertelenmişti.

