IKBY maaşları ödeyemiyor, çalışanlar eylemde

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) emekçiler alanları terk etmiyor. Maaşların ödenemediği bölgede çalışanlar ayakta, eylemler sürüyor...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Erbil, Süleymaniye, Duhok, Halepçe başta olmak üzere birçok yerde öğretmen, memur, sağlık çalışanları alanlara çıkarak, taleplerinin karşılanmasını istedi.

Roj News'ün haberine göre IKBY'de dün birçok merkezde alanlara çıkan öğretmen, memur ve çalışanların eylemleri bugün de sürdü. Sabah saatlerinden itibaren alanlara çıkan eylemciler, hükümetin maaşları ödememesi ve taleplerinin karşılanmamasını protesto etti.

Süleymaniye, Erbil, Duhok başta olmak üzere Koye, Çoman, Zaho, Halepçe, Baleyekati ve birçok yerde öğretmenler, memurlar ve çalışanlar alanlara çıkıp taleplerini haykırdı. Eylemlerde, hükümete öfkelerini dile getiren çalışanlar, yetkililerin taleplerini karşılamada duyarsız kaldığını belirttiler.

Süleymaniye Adalet Sarayı’nın önünde dün kurulan çadırdaki eylem ikinci gününde de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda öğretmen, memur, sağlık çalışanı çadırı ziyaret ederek, tepkilerini dile getirdiler. Çadır kuran eylemciler, talepleri karşılanana dek boykot kararlarının süreceğini belirterek, bir an önce taleplerinin karşılanmasını istediler.

HALEPÇE

Halepçe’de toplanan çok sayıda öğretmen, memur ve sağlık çalışanı Baxê Giştî Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte eylemciler “Yetkililer hırsız”, “Maaşlarımız ödensin”, “İstifa” sloganları attı.

Halepçe’de toplanan yüzlerce kişi hükümet taleplerini karşılayana dek eylemlerini sürdüreceklerini ve asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

ERBİL

Erbil'in Çoman ilçesinde de alanlara çıkan öğretmenleri ve çalışanları, kolluk güçleri engellemek istiyor. Hükümetin çalışanların maaşlarını ödememesini protesto etmek isteyen öğretmen, memur, sağlık çalışanların eylemlerini engellemek için, değişik ilçelerden kolluk güçleri getirildi.