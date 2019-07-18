IKBY: Erbil’deki saldırı önceden planlanmış bir terör saldırısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hükümeti dün Erbil’de Türk diplomatı Osman Köse’nin de içinde bulunduğu 3 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada “İlk incelemelere göre, 17 Temmuz 2019’da Erbil’de gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu önceden planlanmış bir terör saldırısıdır" denildi.

Saldırıda yaşamını yitiren 38 yaşındaki diplomat Osman Köse ise bugün Ankara’da düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Köse'nin, yaklaşık 5 buçuk ay önce 6 aylık geçici görevlendirmeyle Erbil'de göreve başladığı ve iki hafta sonra Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

Erbil’in Empire City bölgesindeki bir restoranda gerçekleştirilen saldırının ayrıntılarına ilişkin Rudaw muhabirinin aktardıkları şöyle:

Saat 11:30’da 3 kişi toyota yaris model bir araba ile Türk diplomatın bulunduğu restoranın karşısına gelerek bekliyorlar. Bölgede biraz dolaşmaya başlıyorlar. Daha sonra bölgeden ayrılarak yarım saat sonra geri gelerek restauranın içine geçiyorlar. Bir tanesi Türk diplomatın bitişiğindeki masada diğer iki kişi ise karşı tarafta oturuyor. Rahat bir şekilde hareket eden saldırganlar herkes gibi su, çay ve kahve siparişi veriyorlar. Çevreyi çok dikkatli bir şekilde gözlemleyen saldırganlar ortamın sakinliğinden emin olmak istiyorlar.

Bir müddet sonra Türk diplomat restorandan ayrılmak üzere ayağa kalkıyor. Türk diplomat hesabı ödemek üzere kasaya doğru gittiğinde saldırganlardan birisi ayağa kalkarak susturucu tabanca ile Türk diplomatın başına bir el ateş ediyor. Türk diplomat, başına kurşun isabet etmesi ile olay yerinde hayatını kaybediyor. Saldırı ile birlikte restorandakilerin hepsi yere uzanıyor. O sırada hayatını kaybeden iki vatandaş ise ayağa kalkmak istiyor. Ancak görüntülerden iki kişinin saldırganlara müdahale etmek mi istediği ya da dışarıya kaçmak mı istedikleri anlaşılmıyor. İki kişinin ayağa kalkmasıyla birlikte saldırganın arkadaşı ve onu koruma amaçlı orada bulunan diğer saldırgan da susturucu tabanca ile diğer iki kişiye birkaç el ateş ediyor.

Bu sırada yere uzanan Türk diplomatın yanındaki arkadaşı silahını çekerek saldırganlara ateş etmeye başlıyor. Saldırganlardan biri kapıya yakın bir yerde yaralanıyor. Yaralanan saldırgan sendeleyerek dışarı çıkıyor. Saldırganlar dışarda onları bekleyen iki kişi ile buluşarak olay yerini çok çabuk bir şekilde terkediyorlar.

Restoranda bulunanlar olayın normal adli bir vaka olduğunu zannediyor. Ancak asayiş güçlerinin olay yerine gelerek hayatını kaybeden kişinin kimliğini kontrol etmesiyle öldürülen kişinin Türk diplomat olduğu anlaşılıyor. Kamera görüntülerinde saldırganlar net bir şekilde teşhis edilebiliyor. Ancak yapılan incelemelerde otomobil plakasının sahte olduğu anlaşılıyor.