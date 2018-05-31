Ifo Enstitüsü: İtalya avrodan çıkacak

Ifo Enstitüsü Başkanı Hans-Werner Sinn, İtalya'nın yaşanan krizin sonunda avrodan çıkacağını öne sürdü.

Alman Ifo Enstitüsü Başkanı Hans-Werner Sinn, İtalya'nın yaşadığı siyasi ve ekonomik krizlerden dolayı ülkenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu ve ülkede siyasi istikrarın olmayışından dolayı yaşanılan krizin sonunda "avrodan çıkacağını" iddia etti.

Ekonomi dergisi Wirtschafts Woch'de yayınlanan makalesinde ünlü ekonomist Sinn, Almanya, para veya teminat vermezse İtalya'nın avrodan vazgeçmesi ihtimali çok yüksek olduğunu belirtti.

'İTALYA'NIN GİZLİ BİR HESABI VAR'

"Siyasi reformları erteleyen, devlet harcamalarını güçlü bir şekilde devam ettiren ve var olan borçların silinmesini talep eden" İtalya'nın AB'den "ya borçlarımızı silersiniz ya da avrodan çıkarız" diyerek tehdit ettiğini belirten Sinn, bu söylemlerin İtalya'nın gizli bir hesabının olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sinn, İtalya dış borçlarını ödeyebilmesi için tasarruf reformlarının yerine getirmesi gerektiğini aksi takdirde, iflasa gideceğini ve İtalya'da meydana gelebilecek bir krizin AB'yi de ciddi manada etkileyeceğini söyledi. İçinde bulunduğu krizden çıkamaması halinde İtalya'nın AB ülkelerine zarar vermemesi için avro para biriminden çıkmasının en doğru yol olacağını belirtti.

İTALYA'DA NE OLMUŞTU?

İtalya'da seçimlerin ardından popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig partileri koalisyon görüşmesi yapmış, kurulacak koalisyon maliye bakanının "avro karşıtı" bir isim olması sebebiyle İtalya Cumhurbaşkanı'ndan onay alamamıştı.

Bu durum ülkede tartışma yaratmış, çöken koalisyon görüşmelerinin ardından cumhurbaşkanının görevden alınması veya erken seçim gibi ihtimaller gündeme gelmişti.