İdlib'de TSK'ya ait gözlem noktalarından biri vuruldu

Rus ve Suriye jetlerinin İdlib çevresindeki 10 numaralı TSK gözlem noktasını hedef aldığı iddia edildi.

Al Masdar’a konuşan ve Suriye ordusunda görevli olduğu söylenen bir yetkili, gözlem noktasının “Suriye ya da Rusya’ya ait bir savaş uçağı tarafından vurulduğunu” söyledi.

O ana ilişkin sosyal medyada bir de video kaydı paylaşıldı.

Some sources claim that it was an airstrike by Russia/regime.

Bazı kaynaklar hava saldırısı olduğunu iddia ediyor. pic.twitter.com/yON5BVvKhx

— . (@op_shield) August 28, 2019