İdlib'de TSK gözlem noktası vuruldu: 2 asker yaralı

TSK'nin İdlib'de 'gerginliği azaltma bölgesinde' bulunan gözlem noktasının yakınına düzenlenen topçu saldırısının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınına topçu saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Mili Savunma Bakanlığı, saldırıda havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin edilen saldırının ardından TSK'ye ait bir savaş uçağı eşliğinde 3 helikopterin gözlem noktasına iniş yaptığı aktarıldı.

Olaya ilişkin Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir gözlem noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Türkiye'ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz.



Suriye resmi haber ajansı SANA ise bugün, Suriye ordusunun İdlib’te Hama kırsalının kuzeybatısına saldırarak gerginliği azaltma anlaşmasının ihlal eden Nusra Cephesi'ne yoğun ateş açıldığını açıkladı.

Rusya ve Suriye, bölgeden çıkmayı reddeden cihatçı gruplara yönelik hava saldırılarını son günlerde yoğunlaştırmıştı.