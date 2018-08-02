'İdlib'de öldürücü darbe indirilmeli'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de terörle mücadelenin henüz tamamlanmadığını belirterek, 'Hâlâ İdlib'de bulunan militanlara öldürücü darbe indirilmeli' dedi.

Suriye'nin İdlip operasyonu hazırlığı sürerken, Rusya'dan açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib kentindeki militanlara öldürücü darbe indirilmesi gerektiğini söyledi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi için gittiği Singapur'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, sığınmacıların Suriye'ye dönüşüyle ilgili soruna çözüm bulunmasına paralel olarak İdlib'deki militanlara öldürücü darbe indirilmesi yönünde açıklama yaptı.

Suriye'de terörle mücadelenin henüz tamamlanmadığını kaydeden Lavrov, "Suriye'deki çalışmalar şu anda en yoğun döneminde, yapılması gereken daha çok şey var. Bu sürece paralel olarak hâlâ İdlib'de bulunan militanlara öldürücü darbe indirilmeli" diye konuştu.

'TÜRKİYE, LÜBNAN VE ÜRDÜN, SIĞINMACILARIN DÖNMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA İLGİLİ'

Lavrov, sığınmacıların Suriye'ye dönmesine yönelik çalışmalara Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün ilgi gösterdiğini belirtti.

Söz konusu ülkelerin yönetimleriyle müzakereler yaptıklarını ve Lübnan'daki birkaç küçük sığınmacı grubunun ülkelerine döndüğünü anlatan Lavrov, "Ürdün'le müzakereler son derece başarılı ilerliyor, kısa sürede sonuç alacağımızı düşünüyorum. En fazla sığınmacıyı kabul eden Türkiye'yle de benzer müzakereler yürütülüyor" diye ekledi.

'AVRUPA KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN ŞEKİLDE YÖNETİLSEYDİ'

Avrupa'nın bu konudaki isteksizliğini de eleştiren Lavrov, "Eğer AB, kendi çıkarlarına uygun şekilde yönetilseydi, Avrupa'daki sığınmacıların Suriye'ye dönmesine ilgi gösterirdi" dedi.