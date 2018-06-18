İdlib'de IŞİD üyeleri El Kaide'ye saldırdı: 3 ölü, 2 yaralı

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam üyelerine IŞİD tarafından pusu kuruldu. İdlib'in batısında bulunan Cisr'eş Şuğur-Halep yolunda yaşanan saldırıda en az 3 HTŞ üyesi öldürüldü, 2 cihatçıysa ağır yaralandı.
HTŞ üyelerinin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendiği duyurulurken, HTŞ açıklamasında olayın arkasında IŞİD'in olduğu söylendi.
Bölgede uyuyan IŞİD hücrelerinin olduğu ve zaman zaman benzer saldırılar gerçekleştirdikleri biliniyor.
Farklı cihatçı grupların kontrolündeki İdlib'de cihatçı örgütler arasında çatışmalar aralıksız devam ediyor.