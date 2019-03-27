İdlib'de IŞİD-El Kaide çatışması sürüyor

IŞİD, İdlib'de Hey'et Tahrir'uş Şam'a ait noktalara saldırdı. Uykudaki IŞİD hücrelerinin İdlib içinde ve dışında El Kaide'yi hedef aldığı belirtiliyor.

İdlib'de uykudaki IŞİD hücreleri, El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'a yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Al Masdar'ın haberine göre HTŞ ile IŞİD arasındaki çatışmaların ardından, HTŞ bölgedeki IŞİD hücrelerini tespit etmek için operasyonlara başladı.

Geçtiğimiz hafta IŞİD, HTŞ'ye ait iki noktaya saldırı gerçekleştirmiş, bunun ardından HTŞ alarma geçmişti.

İdlib'de önemli bir yeri kontrol etmesi mümkün görünmeyen IŞİD'in, El Kaide ile diğer cihatçı gruplar ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalardan yararlanarak saldırılar gerçekleştirdiği bildiriliyor.

İdlib'in büyük kısmı El Kaide'nin kontrolünde. Suriye ordusu, cihatçı örgütler tarafından kontrol edilen bölgeye operasyon düzenlemeyi planlıyor.