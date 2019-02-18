İdlib’de iki patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin İdlib kentinde art arda iki bombalı araç patladı. Kentin işlek caddelerinden El Kusur’da meydana gelen patlamalarda en az 15 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Suriye’de "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib’in en işlek caddelerinden El Kusur’da iki bombalı araç patladı. Saat 15.30 sularında meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada ilk patlamanın bir otomobilde gerçekleştiği, bölgeye ambulansların gelmesinin ardından ikinci patlamanınsa bombalı yüklü bir motosiklette yaşandığı kaydedildi.

İdlib, Suriye’de muhaliflerin elinde kalan son toprak parçalarından biri.

Geçen Eylül ayında Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakatla kentte “silahsızlandırılmış bölge” oluşturulmasına karar verilmiş ancak cihatçı gruplar bölgeden çıkmayı kabul etmemişti. İdlib’in büyük bölümü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) kontrolünde bulunuyor.