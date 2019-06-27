İdlib’de gözlem noktasına saldırı: 1 asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Suriye’nin İdlib kentindeki gözlem noktasına yapılan saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, üç asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin İdlib kentinde TSK’nin gözlem noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada “Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır” denildi.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir.”

SURİYE BM TEMSİLCİSİ: ERDOĞAN SURİYE'Yİ YIKMAK İÇİN TERÖRİST BİR PLANA DAHİL OLDU

Öte yandan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi bugün BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada "Erdoğan Suriye'yi yıkma amacıyla terörist bir plana dahil oldu ve binlerce yabancı teröristin ülkeye girişini kolaylaştırdı, sonra saldırı başlattı ve Suriye'nin bazı bölümlerini işgal etti" dedi. Caferi BM'nin Suriye ve Irak halkını IŞİD, El Nusra ve diğer cihatçı örgütlerden korumakta başarısız olduğunu dile getirdi. Caferi Suriye'nin terörizme ve topraklarındaki gayrimeşru yabancı varlığına karşı mücadelesini desteklemeyen herhangi bir siyasi çözüm önerisinin de gerçekçi olmadığını vurguladı.