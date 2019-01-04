İdlib'de El Kaide ile ÖSO arasında çatışmalar sürüyor: 2 günde 150 ölü

İdlib'de El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam ile ÖSO güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Hey'et Tahrir'uş Şam'ın geçtiğimiz günlerde ÖSO'ya karşı başlattığı operasyonlar devam ediyor.

İdlib'deki çatışmalarda iki günde toplamda 150'nin üzerinde cihatçı öldüğü aktarılıyor.

El Kaide bağlantılı HTŞ, Deret İzze ve çevresindeki 30 kadar köyü ele geçirmiş durumda.

ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatında El Kaide'nin İdlib'deki varlığının sonlandırılması kararlaştırılmıştı.

Ancak Türkiye'nin etrafına gözlem noktaları kurduğu İdlib'den on binlerce silahlı El Kaide üyesini nasıl çıkartacağı konusu net değildi.

Üst düzey HTŞ üyelerine karşı peş peşe suikastlar gerçekleşirken, Türkiye'nin Menbiç sonrası HTŞ'yi hedef alacağı yönündeki iddialar, HTŞ'nin Türkiye destekli gruplara harekatını başlattı.