İdlib'de cihatçılar arası çatışma: El Kaide, İslam Ordusu mensuplarını öldürüyor

İdlib'de El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam üyeleri, bölgeye gelen İslam Ordusu üyelerine saldırı düzenliyor.

Cİhatçıların kontrolündeki İdlib'de cihatçılar arası iç çatışmalar sürüyor. El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam üyelerinin, Suriye hükümetine teslim olduktan sonra İdlib'e gelen İslam Ordusu üyelerine saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

Al Masdar'ın haberine göre aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu kimi İslam Ordusu üyeleri HTŞ tarafından kara listeye alındı. HTŞ, İdlib'in pek çok noktasında kontrol noktasına sahip.

Doğu Guta'dan gelen kimi İslam Ordusu komutanlarının, HTŞ tarafından tutuklandığı aktarılıyor.

İslam Ordusu ile HTŞ arasında uzun süredir çatışmalar yaşanıyor, Suriye ordusunun harekatı öncesi Doğu Guta'nın büyük bölümünü kontrol etmekte olan İslam Ordusu bölgedeki El Kaide üyelerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyordu.

İslam Ordusu'nun Suudi Arabistan tarafından desteklendiği biliniyor. Suriye ordusuna teslim olmak zorunda kalan İslam Ordusu üyelerinin bir bölümü İdlib'e, geri kalan kısmıysa Türkiye sınırındaki Cerablus'a gitmişti.