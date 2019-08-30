İdlib'de ateşkes ilanı

Rus Savunma Bakanlığı, İdlib'de tek taraflı ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Rus İnterfaks haber ajansının bildirdiğine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de tek taraflı ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasında şöyle denildi:

“İdlib’de durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye hükümet güçleri tarafından tek taraflı olarak İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos 2019 saat 06:00 itibariyle ateşkese gidilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır”

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada ayrıca silahlı grupların liderlerine provokasyonlardan kaçınmaları ve kontrolleri altındaki bölgelere barışçıl yolla istikrar getirilmesi sürecine katılma çağrısı yapıldı.