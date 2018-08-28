'İdlib'de 2 binin üstünde ateşkes yanlısı gözaltına alındı'

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’nin İdlib bölgesinde 2 binden fazla ateşkes destekçisinin teröristler tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Teröristler, Suriye hükümetiyle anlaşmanın sağlanması taraftarı olarak gösterilen ve 'güvenilmez' olarak saydıkları 2 binden fazla insanı gözaltına aldı" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de cihatçıların kontrolündeki tek bölge olan İdlib'de silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütmeye devam ettiklerini söylemişti. Şoygu, "(İdlib'de), eskiden 'ılımlı muhalefet' denen kişilerle, yani militanlarla, liderleriyle her düzeyde zor, ağır ve karmaşık görüşmeler yürütülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Nebenzya, BMGK toplantısında yaptığı konuşmada, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi ve BMGK ağustos ayı dönem başkanı Karen Pierce'in toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi.

Pierce, Rusya'nın Batılı devletlerin İdlib'de kimyasal provokasyon hazırlığında oldukları yönündeki açıklamalarına karşılık "Bu iddiaları kimin ortaya attığı önemli. Bunu söyleyen tek bir ülke var o da Rusya. Bu Rusya için bile olağan dışı bir yalan haber" ifadelerini kullanmıştı.

Nebenzya, "Rusya Savunma Bakanlığı tuhaf ya da yalan açıklamalar yapmaz. Eğer bir açıklama varsa sağlam bir temeli vardır" dedi.